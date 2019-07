Tweede aangifte tegen verdachte vermissing 12-jarig meisje

Tegen James B., de Amerikaan die ervan verdacht wordt dat hij een 12-jarige meisje uit Rotterdam aan het ouderlijk gezag heeft onttrokken en misbruikt, ligt nu een tweede aangifte.

De vrouw die de aangifte deed zegt negentien jaar geleden door hem te zijn verkracht, vertelt haar advocaat Machteld Roethof. Zij probeerde daar volgens Roethof al eerder aangifte van te doen, maar dat werd telkens geweigerd.

Een 18-jarig meisje zou een biologische dochter zijn van James B. en de vrouw die aangifte doet. Zij vertelde zaterdag aan RTL Nieuws dat B. het 12-jarige meisje via het spel Star Stable kende. Zelf kende zij het meisje ook via het spel. Dat B. haar biologische vader was, wist de 18-jarige niet. Dat zou hij in de chatroom van het spel hebben verteld.

Roethof wil dat het OM de aangifte meeneemt in de zaak tegen B. Volgens de advocaat zijn er voldoende verbanden om de twee zaken bij elkaar te trekken. Het Openbaar ministerie bevestigt dat er met de vrouw is gesproken over de zaak.