Aanhoudingen voor mensensmokkel en bemiddelen bij schijnhuwelijk

De marechaussee heeft drie mannen aangehouden die worden verdacht van mensensmokkel. Twee van hen zouden ook hebben bemiddeld bij een schijnhuwelijk. De verdachten komen uit Reeuwijk en Capelle aan den IJssel.

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten mensen smokkelden vanuit Syrië en Libië via Italië en Griekenland naar Nederland. Er is daarbij gebruikgemaakt van valse reisdocumenten.

Twee woningen in Reeuwijk zijn door de marechaussee doorzocht. Daarbij zijn verschillende spullen in beslag genomen.

De incidenten gebeurden waarschijnlijk al jaren geleden, meldt RTV Rijnmond. De verdachten zitten daarom niet vast. Ze wachten het onderzoek verder af.