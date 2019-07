Egypte in geweer tegen veiling buste Toetanchamon door Christie's

Egypte wil dat veilinghuis Christie's in Londen een 3000 jaar oude buste van farao Toetanchamon terugtrekt van een veiling. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het beeldje in de jaren 70 waarschijnlijk gestolen uit een tempel.

Volgens de website van Christie's gaat het om het hoofd van de god Amen, die de trekken van Toetanchamon heeft meegekregen. Het bijna 30 centimeter hoge beeldje heeft volgens de beschrijving "een sensuele mond met een dikkere bovenlip dan onderlip en een vage glimlach".

Tentoongesteld

Het maakt deel uit van een collectie die Christie's in 2016 voor ruim 3,3 miljoen euro veilde. Nu verwacht het veilinghuis een opbrengst van ongeveer 4,5 miljoen euro.

Volgens Christie's heeft Egypte niet eerder belangstelling voor het bewuste beeldje getoond, terwijl het in het openbaar is tentoongesteld. "Het object is geen onderwerp van onderzoek en is dat ook nooit geweest", zegt het veilinghuis in een verklaring. Ook zegt Christie's dat het nooit een voorwerp zou veilen waar zorgen over zijn.

Duitse prins

Christie's heeft een lijst gepubliceerd van vorige eigenaren. Daarin staat dat het veilinghuis "heeft begrepen" dat het in de jaren 60 in bezit was van de Duitse prins Wilhelm van Thurn en Taxis.

Maar volgens het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken lijkt het erop dat het beeld het land pas na 1970 heeft verlaten, in een periode dat meer artefacten werden gestolen uit de tempel van Karnak in Luxor. Het beeld moet daarom zo snel mogelijk weer terug naar Egypte, vindt het ministerie.

Geen belangstelling

De website Live Science trok vorige maand de geschiedenis van het beeld al in twijfel, met name het bezit ervan door prins Wilhelm. De zoon en nicht van de prins hebben tegen onderzoekers van de website gezegd dat Wilhelm geen belangstelling had voor oude artefacten, of voor kunst in het algemeen. Een kunsthistorica die de prins goed kende, zegt dat hij nooit een kunstcollectie bezat.

Een medewerker van Christie's mailde aan Live Science dat het veilinghuis uitgebreid onderzoek naar de buste heeft gedaan en dat ze ook met de zoon en nicht van de prins hebben gesproken. "Zij waren jong in die tijd en konden zich het beeld niet precies herinneren. Maar ze konden de mogelijkheid dat de prins het bezat ook niet uitsluiten."