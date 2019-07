18 jaar cel voor ombrengen echtgenote en brandstichting in Utrecht

De 71-jarige Mimoun H. uit Utrecht moet achttien jaar de cel in. Volgens de rechter is bewezen dat hij zijn vrouw heeft gedood en vervolgens zijn appartement in de wijk Kanaleneiland in brand heeft gestoken.

Een agent kwam op de brand af en moest zich uit een raam naar beneden laten vallen toen hij omringd werd door het vuur. Hij brak daarbij beide benen. Daarom is H. ook veroordeeld voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Het echtpaar had al lange tijd relatieproblemen. Uit de zitting twee weken geleden bleek dat de de vrouw volgens de man een te nauw contact had met de broer van de buurvrouw. "Zij zal niet meer bewegen, mijn hart is gekookt", zou hij tegen een neef hebben gezegd, schrijft RTV Utrecht.

Benzine

Het Openbaar Ministerie denkt dat hij in een opwelling de vrouw gedood heeft en daarna benzine haalde om de flat in de brand te steken. H. zegt zelf niets meer te kunnen herinneren van die avond. De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij daarmee de omgeving in gevaar heeft gebracht. Daarnaast is het lichaam van de vrouw zo verminkt dat de elf kinderen niet waardig afscheid hebben kunnen nemen van hun moeder.

Mimoun H. moet ook schadevergoedingen betalen. Ruim 95.000 euro aan de woningbouwvereniging voor de brand en 13.500 euro aan de agent. Er was 20 jaar cel tegen hem geëist.