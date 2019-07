Klein stukje koninklijk dna in Huis ten Bosch, op de privacy is gelet

Voor Nederlanders is het afgebeelde LCT-gen van groot belang, vervolgt Clevers. "Dat is een subtiele verandering - twee tegeltjes - in het gen van Noord-Europeanen, waardoor we ook als volwassenen nog suiker in melk kunnen verteren. Afrikanen kunnen dat niet en zijn dus lactose-intolerant."

"We hadden ook het gen kunnen doen waardoor Aziaten minder goed alcohol kunnen verbranden, nog zo'n subtiele verandering in Noord-Europa. Daar was Heineken misschien blij mee geweest, maar het was toch een minder mooie symboliek voor Nederland geweest dan melk drinken en kaas eten."

Voor dit gedeelte van de kamer hoefde Clevers niet in het genetisch materiaal van het koningspaar te duiken, maar werden generieke reeksen gebruikt. "We hebben allemaal dezelfde genen, deze zijn ook bij de koning gelijk. De meeste van onze 3 miljard tegeltjes zijn gelijk; slechts een op de duizend verschilt en maakt dat we niet allemaal identiek zijn."

Clevers is tevreden over het eindresultaat. "Het levert iets bijzonders op als een wetenschapper met een kunstenaar praat. Het is prachtig om te zien."