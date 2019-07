Verdachten aanslag Telegraaf ook betrokken bij liquidaties

Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in juni vorig jaar zijn volgens het Openbaar Ministerie ook betrokken bij twee liquidaties. Dat bleek vanmorgen tijdens een pro-formazitting over de aanslag.

In totaal staan tien mannen voor de aanslag op De Telegraaf terecht. Daarbij werd het gebouw van de krant geramd met een bestelbusje gevuld met jerrycans benzine. Die werden in brand gestoken, waarna een explosie de voorpui van het pand verwoestte.

Het OM ziet een link tussen twee van de verdachten en de dood van Mohammed Bouchikhi in een Amsterdams buurthuis in januari vorig jaar. De 17-jarige jongen werkte daar als stagiair toen gewapende mannen het vuur openden en hij werd doodgeschoten. Ook is er een verband tussen de mannen en de moord op een vader en zoon in Zoetermeer in 2017, schrijft het ANP.

Volgens het OM staan de twee verdachten aan het hoofd van een organisatie die snelle auto's steelt en aan criminelen levert. Voor de moorden in Amsterdam en Zoetermeer zouden de twee de vluchtauto's hebben geleverd.