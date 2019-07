Kaalslag onder katholieke kerken in de Liemers

De komende jaren sluiten negen van de dertien katholieke kerken in de Gelderse streek de Liemers. De Parochie Sint Willibrordus zegt dat er te weinig mensen komen om de kerken open te houden.

Het gaat om de kerken in Babberich, Giesbeek, Groessen, Herwen, Loo, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en Westervoort. De mensen die daar nu nog naar de kerk gaan, zijn in de toekomst aangewezen op onder meer de Heilige Andreaskerk in Zevenaar. Over drie jaar bekijkt de parochie opnieuw naar de kerken in Doesburg, Duiven en Lobith, die nog niet de deuren hoeven te sluiten.

500 mensen voor 13 kerken

Het openhouden en onderhouden van alle locaties in de parochie is niet langer financieel verantwoord zegt pastoraal werker Maarten Smits tegen Omroep Gelderland. "We hebben een tekort op de begroting van een kwart miljoen. Dan zie je dat we ver boven onze stand leven."

In totaal komen er nog zo'n vijfhonderd mensen per weekend naar de dertien kerken in de Liemers. "Er zijn diensten waar niet meer dan twintig tot vijfentwintig mensen komen", aldus Smits. Wanneer de negen kerken definitief sluiten is nog niet duidelijk. Na de zomer komen er informatieavonden voor de parochianen en andere inwoners van de regio.

Er wordt gezocht naar nieuwe eigenaren voor de gebouwen. Daarbij wordt door het bestuur van de parochie gekeken naar het plan dat de kopers hebben met het gebouw. "Niet alles is even leuk en acceptabel voor de parochianen", zegt Maarten Smits.