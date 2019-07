Canada begraaft Ierse slachtoffers van schipbreuk uit 1847

Canada begraaft vandaag 21 slachtoffers van een scheepsramp van 172 jaar geleden. De slachtoffers zijn Ieren, die in 1847 vluchtten voor de hongersnood in hun land en hoopten op een beter leven in Canada. Maar, met hun nieuwe land in zicht, verging het schip voor de kust van Cap-des-Rosiers in Quebec.

Het schip, The Carricks, vertrok tijdens de hongersnood net als honderden andere schepen naar Canada. Zo'n 100.000 Ieren ontvluchtten op die manier hun land. Maar verzwakt door de honger en vatbaar voor ziekten als tyfus en dysenterie stierf ongeveer de helft op zee.

The Carricks, met ongeveer 200 mensen aan boord, had de kust van Canada in zicht, maar ging ten onder in een storm op 28 april 1847. Precieze aantallen slachtoffers zijn niet bekend, maar volgens een monument in Cap-des-Rosiers zijn 87 slachtoffers begraven in een massagraf. Een kleine 50 mensen overleefden de schipbreuk. De rest van de slachtoffers was meer dan 150 jaar spoorloos.

Tot in 2011 na een flinke storm botten werden gevonden op het strand van Cap-des-Rosiers. Al gauw werd vermoed dat het zou kunnen gaan om slachtoffers van de schipbreuk. Pas vorige maand, na acht jaar onderzoek kwam de bevestiging. De botten waren van drie kinderen tussen de 7 en 12 jaar, die meer dan 170 jaar geleden waren verdronken.

In de tussenliggende jaren gingen archeologen op zoek naar meer slachtoffers van de schipbreuk. In 2016 vonden ze de resten van nog eens 18 slachtoffers, vooral vrouwen en kinderen.