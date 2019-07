Gelderland bestrijdt eikenprocessierups vooral langs route Vierdaagse

De provincie Gelderland steekt de komende tijd vooral energie in het bestrijden van de eikenprocessierups langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse. Het aanpakken van de rups in de hele provincie, is volgens gedeputeerde Peter Drenth niet mogelijk.

Tienduizenden wandelaars lopen dit jaar van 16 tot en met 19 juli in en rond Nijmegen langs bomen waarin de rupsen genesteld zitten. "We hebben een plan van aanpak voor de route van de Nijmeegse Vierdaagse, dat heeft topprioriteit", zegt Drenth.

Woekerprijzen

Coalitiepartijen in de Provinciale Staten willen dat de provincie de regie in handen neemt in de strijd tegen de diertjes. Volgens de gedeputeerde is het voor dit jaar te laat om op te schalen. "We willen er graag iets aan doen; dat is helder. Dat het niet eenvoudig is, is ook helder", zei hij tegen Omroep Gelderland. Volgens Drenth worden woekerprijzen geboden aan bedrijven die de eikenprocessierups bestrijden.

De gedeputeerde denkt al wel aan preventieve maatregelen om volgend jaar overlast te voorkomen. Vorige week gaven een aantal Gelderse gemeentes aan dat ze de bestrijding van de rups niet meer aankonden.

De eikenprocessierups zorgt in heel Nederland voor veel overlast. Op sommige plekken is het aantal rupsen verdriedubbeld. Mensen die in contact komen met de brandharen van de rups krijgen last van jeuk, rode bultjes en soms gezwollen lippen en kortademigheid.