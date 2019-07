Verbazing over Saudische show Nicki Minaj: 'Hebben ze haar wel eens gegoogled?'

Wereldwijd wordt met verbazing gereageerd op de aankondiging dat Nicki Minaj gaat optreden in het conservatieve Saudi-Arabië. Op 18 juli is de provocatieve rapper de hoofdact van een festival in Jeddah.

"Hebben ze haar wel eens gegoogled?", vraagt een twitteraar zich af. Minaj, beroemd van weinig suggestieve hits als Anaconda en Swalla, staat immers bekend om haar uitgesproken seksuele videoclips en optredens, waarbij ze luchtig gekleed uitdagend danst.

Meerdere media noemen het opmerkelijk dat de zangeres optreedt in het streng-islamitische land. Het persbureau AP legt nog even uit dat de rapper "bekendstaat om haar excentrieke, provocatieve style en raps over haar 'big fat' backside". Al Jazeera schrijft keurig dat ze "regelmatig verwijst naar haar fameuze omvangrijke derrière".

Hypocriet

Een twitteraar met hoofddoek vindt het hypocriet dat het land Minaj toelaat, maar de eigen inwoners dwingt een abaja te dragen om hoofd en lichaam te bedekken. "Zij schudt met haar kont en zingt onfatsoenlijk over seks en kontschudden. En dan moet ik een abaja aan? Wel verdomme."

Iemand anders vindt het ongepast dat juist Minaj op een steenworp afstand van de heilige stad Mekka zal optreden.

Trend

Het optreden past in de Saudische trend om langzaam meer vormen van entertainment toe te staan. Vorig jaar mochten inwoners voor het het eerst in 37 jaar weer naar de bioscoop, en ook andere artiesten kwamen al langs voor veelbesproken optredens, zoals Mariah Carey, Black Eyed Peas en dj Tiësto.

Critici wijzen er daarbij op dat vrouwenrechten nog altijd beperkt worden in het land en dat de doodstraf geldt voor homoseksualiteit. Ook zou kroonprins Mohammed, de drijvende kracht achter de hervormingen, een rol hebben gespeeld in de moord op journalist Khashoggi.

Minaj heeft nog niks laten weten over haar optreden in Saudi-Arabië.