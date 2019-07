Zalando bouwt een van de grootste distributiecentra in Zuid-Holland

De Duitse webwinkel Zalando investeert 200 miljoen euro in een distributiecentrum in Bleiswijk. Het moet een van de grootste distributiecentra van Nederland worden, met een oppervlakte van 140.000 vierkante meter. Vanuit Bleiswijk worden straks pakketten verzonden naar de Benelux, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Het bedrijf heeft nu nog geen distributiecentrum in Nederland. De te bouwen vestiging moet 1500 arbeidsplaatsen in de regio opleveren. Daarmee wordt Zalando in een klap de grootste werkgever in de gemeente Lansingerland waar Bleiswijk onder valt.

In de zomer van 2021 moet het distributiecentrum operationeel zijn. De Duitse webwinkel is flink aan het uitbreiden. Op vijf andere plekken in Europa wordt er ook gebouwd aan distributiecentra.

Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 5,4 miljard euro, ruim 20 procent meer dan een jaar ervoor. Het bedrijf wil z'n omzet de komende vijf jaar meer dan verdubbelen.