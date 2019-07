In Noord-Korea vermiste Australische student is weer terecht en 'veilig'

Toen zijn familie alarm sloeg nadat Sigley al een aantal dagen niets meer van zich had laten horen, poogde Australiƫ via diplomatieke weg erachter te komen wat er met hem was gebeurd. Onder meer Zweden werd daarbij ingeschakeld; dat land onderhoudt al decennia nauwe banden met het gesloten, communistische land.

Premier Morrison dankte in een toespraak voor het Australische parlement de Zweedse diplomaten voor hun rol in het opsporen en vrij krijgen van Sigley.

Sigley studeert Noord-Koreaanse literatuur aan de Kim Il-sung-universiteit in Pyongyang. Daarnaast runt hij een reisbureau dat reizen voor buitenlandse studenten naar Noord-Korea organiseert.

Otto Warmbier

Het is nog onduidelijk waarom Sigley werd opgepakt. Wel worden in Noord-Korea vaker buitenlanders opgepakt, meestal op verdenking van spionage of het verspreiden van het christelijk geloof.

Het bekendste voorbeeld is dat van de Amerikaan Otto Warmbier. Hij werd in 2016 in Pyongyang opgepakt voor het stelen van een propagandaposter en veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid.

Tijdens zijn gevangenschap ging zijn gezondheid hard achteruit, vermoedelijk omdat hij gemarteld en mishandeld werd. Toen hij in 2017 werd vrijgelaten door Noord-Korea, lag hij in coma. Hij stierf enkele dagen nadat hij naar de VS was teruggebracht.