Vrijspraak of levenslang? Uitspraak Holleeder 'wordt echt spannend'

De media-aandacht voor de zaak was groot, de afgelopen anderhalf jaar. Vooral het verhaal van Astrid Holleeder vond gretig aftrek bij het publiek. De dag na de uitspraak verschijnt haar derde boek; eerder werd haar bestseller 'Judas' al omgetoverd tot toneelstuk en tv-serie.

Het beeld van Willem Holleeder als knuffelcrimineel werd stap voor stap afgebroken. Maar, zegt advocaat Mariëlle van Essen: "Dat hij een nare man was, bewijst nog niet dat hij opdracht gaf voor liquidaties."

'Topgangster'

Wat de uitspraak ook wordt, vrijspraak, levenslang of iets ertussenin, volgens Gerard Spong is Holleeder in ieder geval geen mythisch figuur meer. "De ongrijpbare crimineel, daar is een einde aan gekomen."

Volgens Van de Pol is tijdens het proces gebleken dat Holleeder niet de topgangster was die sommigen dachten dat hij was. "Zijn positie in het milieu was nooit zo prominent. De godfather die alle touwtjes in handen had, dat was hij niet."

Verder heeft het proces eigenlijk maar weinig opgeleverd, vindt hij. "De oplossing van het grote raadsel, namelijk wat er destijds nu precies heeft gespeeld tussen al die Amsterdamse criminelen, is niet gevonden."