Vissersboot gezonken voor de kust van Honduras, 27 doden

Een vissersboot is voor de kust van Honduras gekapseisd op de Atlantische oceaan, in de buurt van de plaats Puerto Lempira. Volgens lokale media in Honduras zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen.

Meer dan 40 opvarenden zijn gered, sommigen wisten naar de kant te zwemmen. Het is onduidelijk of er gewonden of vermisten zijn.

Het zou gaan om de MS Miss Francely, een 13 meter lange boot waarmee wordt gevist. De capaciteit bedroeg 31 passagiers, maar er waren veel meer opvarenden aan boord.