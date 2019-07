Schlagerzanger Costa Cordalis, de beroemdste Griek van Duitsland, overleden

Schlagerzanger Costa Cordalis is overleden op 75-jarige leeftijd. CC, zoals zijn fans hem liefkozend noemden, stierf op Mallorca in aanwezigheid van zijn familie. Hij was al langere tijd ziek. Hij werd vooral bekend door zijn grootste hit Anita.

De beroemdste Griek van Duitsland woonde al jaren op het Spaanse eiland. Daar trad hij veelvuldig op op feesten in clubs.

"Mijn vader was een fantastische man, die zich altijd inzette voor anderen", laat zijn zoon weten aan Duitse media. Zijn laatste optreden was in februari, toen hij met zijn zoon een benefietconcert gaf. Hij had toen al ernstige ademhalingsproblemen.

Meisjes en wijn

Costalis werd geboren in 1944 in Midden-Griekenland. Op zijn zevende leerde hij gitaar spelen en toen hij 16 was stapte hij op de trein naar Duitsland. Hij leerde Duits en studeerde filosofie en Germaanse talen.

In 1965 bracht de man met de lange zwarte lokken zijn eerste plaat uit, een Duitse versie van Elvis Presleys Crying in the Chapel, met de titel Du hast ja Tränen in den Augen. Zijn doorbraak kwam in de jaren 70 met liedjes over meisjes: Carolina, komm, Steig in das Boot heute Nacht, Anna Lena en de bekendste, Anita, over een zwartharige schoonheid uit Mexico. Daarmee stond hij drie maanden in de top 10.

Een ander favoriet thema van Costalis was de Griekse wijn.

Langlaufen

Costalis nam ook deel aan spelshows op tv, zoals Dschungelcamp, een RTL-programma dat nog steeds loopt. Hij won de eerste aflevering in 2004. Ook deed hij mee aan de wereldkampioenschappen langlaufen in 1985 voor zijn geboorteland Griekenland.

Later kampte hij met gezondheidsproblemen, hij had onder meer last van zijn stembanden.

Schlagers

Schlagers werden in het na-oorlogse Duitsland populair, in een tijd dat de meeste mensen nog niet naar het buitenland reisden. Het waren nummers van Duitse zangers, maar ook van veel "muzikale gastarbeiders". Ze zongen in het Duits. Een van hen was de ook in Nederland bekende Vicky Leandros, die net als Cordalis uit Griekenland kwam.

In hun teksten probeerden sneden ze geen zware thema's aan, maar hielden ze zich bij onderwerpen als de zon en de zee, dansen en drinken.