Veertien relschoppers Sinterklaasintocht Eindhoven veroordeeld

Veertien mannen zijn veroordeeld omdat ze betrokken waren bij de ongeregeldheden bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven, vorig jaar november.

Dertien mannen kregen taakstraffen van 60 tot 160 uur. Eén verdachte kreeg naast een werkstraf van negentig uur ook twee weken celstraf vanwege zijn forse strafblad. Een vijftiende verdachte werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Op zaterdag 17 november ging het in Eindhoven mis tijdens een demonstratie van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Tegendemonstranten, onder wie leden van de harde kern van PSV, gooiden met blikjes bier en eieren naar de actievoerders en schreeuwden racistische leuzen. Ook spoorden twee tegendemonstranten kinderen aan om eveneens eieren te gooien, meldt Omroep Brabant.

Agenten gebruikten de wapenstok om de rust terug te brengen. Hierbij werd een van de agenten geschopt door een tegendemonstrant. De KOZP-activisten werden voor hun eigen veiligheid op het politiebureau opgevangen.

In Eindhoven, maar ook in een aantal andere steden was het vorig jaar onrustig tijdens de Sinterklaasintocht: