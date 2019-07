Oranjefans klaar voor de wedstrijd: 'Shotjes en bitterballen bij elke goal'

Ook de vrouwen van voetbalvereniging Baarlo verwachten een spannende wedstrijd. "Ik hoop dat wij net als tegen Japan en Italiƫ geluk hebben en goed spelen zodat we zondag in de finale tegen Amerika staan", zegt Anouk Janssen.

Samen met de andere spelers uit haar elftal is ze in het Limburgse plaatsje met zo'n 6000 inwoners een initiatief gestart om de Nederlandse vrouwen en het vrouwenvoetbal in het algemeen te promoten. "De dames van Oranje staan nu nog te weinig in de spotlights en dat moet, zeker in ons dorp, beter kunnen."

Meer mannen

Daarom benaderden ze een restaurant in het dorp om de wedstrijd van Nederland in de achtste finales te promoten. "Op het eerste feestje kwamen zo'n 50 mensen, vooral vrouwen. Bij de kwartfinales kwamen er ook veel meer mannen naar het evenement en dat was eigenlijk een heel groot succes. Het was keigezellig."

En nu worden de activiteiten nog verder uitgebreid. Voorafgaand aan de wedstrijd is er een oranjediner en een pre-party met een dj uit de regio. Tijdens de wedstrijd is er een loterij en er worden bij de Nederlandse doelpunten shotjes en bitterballen uitgedeeld. Ook is er na de wedstrijd nog een afterparty. "Leuk dat het steeds groter is geworden. Nog groter en nog meer bekendheid, gewoon voor die dames."