Amerikaanse tiener alsnog als volwassene berecht voor verkrachting

Een Amerikaanse jongen wordt in hoger beroep alsnog berecht als volwassene voor het verkrachten van een meisje van 16. Hij was toen zelf ook 16. Vorig jaar werd hij vrijgesproken door de rechtbank. Het hof heeft de betrokken kinderrechter een berisping gegeven.

Het oordeel van de rechter was opmerkelijk, omdat de jongen alles had gefilmd. Op de opname is te zien dat het meisje dronken is en met dikke tong spreekt. De jongen, ook dronken, verkracht haar in een donkere kelder op een drankovergoten pyjamafeest in New Jersey. Er waren nog 30 jongeren op het feest.

De jongen deelde de video met vrienden, met de boodschap: "Als de eerste keer dat je seks hebt verkrachting is."

Geen verkrachting

Maar het was geen verkrachting, was het oordeel van de kinderrechter, die zelfs twijfelde of het wel aanranding was. De definitie die de rechter van verkrachting gaf, kwam neer op "een aanval door onbekenden onder bedreiging met een wapen". Ook kwam de jongen uit een goede familie, zat hij op een uitstekende school en haalde hij mooie cijfers.

De officier van justitie had volgens de rechter het meisje moeten uitleggen dat een aanklacht het leven van de jongen zou verwoesten. Ook legde de rechter de wens van de aanklagers om de jongen volgens het volwassenenrecht te berechten naast zich neer. De jongen zou naar een goede universiteit kunnen, was zijn overweging.

Het hof heeft de rechter nu dus op de vingers getikt en hem gewaarschuwd voor het voortrekken van bevoorrechte tieners. De rechter wil niet reageren op de zaak. De man is al enkele jaren met pensioen en valt af en toe in.

Leugenaars

De zaak wordt nu dus verplaatst van de kinderrechter naar het volwassenenrecht. Dat kan volgens de wet in New Jersey in het geval van een zwaar misdrijf. In hoger beroep bekijkt een rechter de aanklacht opnieuw en oordeelt of hij de jongen wil vervolgen voor verkrachting.

De jongen heeft later tegenover het meisje ontkend dat hij de video heeft gemaakt en verspreid en zijn vrienden leugenaars genoemd.

Zaken bij de kinderrechter worden afgehandeld achter gesloten deuren, maar toen de uitspraak werd gepubliceerd, leidde dat tot woede over het rechtssysteem, dat volgens advocaten van slachtoffers bol staat van vooroordelen en voorkeursbehandelingen.

Geen gevolgen

Ook een andere kinderrechter werd onlangs in New Jersey tot de orde geroepen in een vergelijkbare zaak. Daarbij ging het om een jongen van 16 die niet als volwassene werd berecht, nadat hij was beschuldigd van het verkrachten van een meisje van 12 in 2017.

Het argument van de kinderrechter was dat het meisje, behalve dat ze was ontmaagd, geen verdere lichamelijke of psychische gevolgen had ondervonden.