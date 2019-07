Levenslang voor betrokkenheid bij aanslag in Kenia 2015

Een rechtbank in Kenia heeft drie mannen veroordeeld voor hun aandeel in de aanslag op de universiteit in Garissa in 2015. Daarbij kwamen 148 mensen om het leven. Een man werd veroordeeld tot levenslang, twee anderen kregen 41 jaar.

De aanval was opgeÃĢist door de radicaal-islamitische terreurgroep al-Shabaab. De drie mannen waren daar lid van. Verder werden ze onder meer door hun telefoongegevens in verband gebracht met de aanval in Oost-Kenia, waarbij voornamelijk studenten werden gedood.

De drie hebben de aanslag niet daadwerkelijk zelf uitgevoerd. Dat hebben vier gewapende mannen gedaan, die de campus binnendrongen en het vuur openden op studenten en personeel. Alle vier werden gedood. Het bloedbad was de dodelijkste aanval op Keniaanse bodem door de aan al-Quaida gelieerde al-Shabaab.