Prinses Haya, de bekendste vrouw van sjeik Dubai, vraagt in Londen asiel aan

Het asielverzoek van prinses Haya houdt mogelijk verband met de eerdere vluchtpoging van prinses Latifa, een van de 23 kinderen die sjeik Al Maktoum heeft van zijn zes vrouwen. Latifa probeerde vorig jaar uit Dubai te ontsnappen. Zij beschuldigde haar vader van mishandeling en liet zelfs een YouTube-video achter in de vrees dat haar iets zou overkomen.

In de video legde ze uit waarom zij wilde vluchten. Haar vader zou haar drie jaar lang hebben opgesloten en verboden om auto te rijden of te reizen. Na eerdere vluchtpogingen zou zij zijn gemarteld, opgesloten in een isolatiecel, met de dood bedreigd en gedrogeerd. Latifa zei in de video te vrezen dat ze opnieuw gemarteld zou worden als zij weer in handen van haar vader zou vallen.

Kort daarop hebben gewapende commando's uit de Emiraten haar voor de kust van India opgepakt en onder dwang teruggebracht naar Dubai. Sindsdien verblijft de 33-jarige Latifa daar en voor zover bekend kan niemand haar bereiken.

Het regime is herhaaldelijk verzocht om opheldering te geven door de VN, Amnesty en Human Rights Watch, maar die opheldering is tot nu toe uitgebleven. De mensenrechtenorganisaties gaan ervan uit dat Latifa van haar vrijheid is beroofd en nog steeds tegen haar wil wordt vastgehouden.

Cynische pr-stunt

Aanvankelijk leek prinses Haya de buitenwereld ervan te willen overtuigen dat Latifa in goede handen was. Zij verklaarde dat de actie om de dochter van haar man terug te halen naar Dubai bedoeld was om haar te beschermen tegen uitbuiting door kwaadwilligen.

In december nodigde Haya haar vriendin en de oud-president van Ierland, Mary Robinson, uit om een bezoek aan de familie te brengen. Kort daarop bracht de Emiraten foto's naar buiten waarop Robinson zittend naast Latifa te zien was. Critici noemden het een cynische pr-stunt.