De 13 weken-echo wordt standaard voor alle zwangere vrouwen, maar niet eerder dan eind 2020. Staatssecretaris Blokhuis schrijft aan de Tweede Kamer dat zorgvuldige invoering tijd kost. De echo komt boven op de al bestaande echo-momenten. Vrouwen hoeven er geen eigen bijdrage voor te betalen.

Met een echo na 13 weken zwangerschap kunnen ernstige afwijkingen bij de baby eerder worden opgespoord. De Gezondheidsraad dringt sinds 2016 aan op invoering ervan.

De Tweede Kamer wilde graag dat de echo al per 1 januari aanstaande voor iedereen gratis beschikbaar zou zijn, maar dat gaat niet lukken. Ook het RIVM concludeerde in mei al dat eind 2020 een haalbare invoeringsdatum is.

Opleiding echoscopisten

De echo zal dan in eerste instantie worden aangeboden in een onderzoekssetting. Blokhuis wil dat de kosten van het onderzoek aanvaardbaar blijven en dat de andere geboortezorg er niet onder lijdt. Ook kost de opleiding van echoscopisten tijd. Voor het goed beoordelen van dit soort echo's is meer deskundigheid nodig.

Er gaat ook iets veranderen bij de 20 weken-echo. Op advies van deskundigen wordt dat 18 tot 21 weken, bij voorkeur in de 19e week. Ouders hebben zo meer tijd om te beslissen over een eventuele abortus. De grens daarvoor ligt bij 24 weken.