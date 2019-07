Amsterdam taxibedrijven nemen maatregelen tegen discriminatie

De taxibedrijven in Amsterdam nemen maatregelen om discriminatie tegen te gaan. Dat doen ze samen met de gemeente en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Aanleiding is een incident vorig jaar tijdens Pride Amsterdam, toen een taxichauffeur weigerde om Pride Ambassadeur Jennifer Hopelezz mee te nemen.

Pride 2019 is precies over een maand, op zaterdag 3 augustus. Daarom is vandaag uitgekozen om de intentieverklaring discriminatievrije taximarkt te ondertekenen. Alle Amsterdamse Toegelaten Taxi Organisaties, Uber, ViaVan en Koninklijk Nederlands Vervoer, de gemeente en het Meldpunt Discriminatie zetten hun handtekening onder de intentieverklaring.

Daarin zijn drie maatregelen opgenomen: de chauffeurs worden aangesproken op discriminatie en krijgen hulp om discriminatie te voorkomen en bestrijden; in geval van discriminatie worden passende maatregelen genomen en binnen de deelnemende taxibedrijven is iemand aangewezen om de bewustwording onder collega's te vergroten.

Veiligheid in de taxi

"Het gaat in feite om het behandelen van mensen zoals je zelf ook behandeld wil worden", zegt de directeur van een van de taxicentrales.

Wethouder Sharon Dijksma van Verkeer en Vervoer zegt naar aanleiding van de maatregelen: "We willen dat iedereen die in Amsterdam in een taxi stapt zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Voor discriminatie is geen plaats."

Volgens Jennifer Hopelezz is het weigeren van een rit "een dagelijkse realiteit voor drags, fetisjisten, transgenders en iedereen die opvalt". De dragqueen is blij met deze stap en hoopt dat het initiatief ertoe leidt dat taxi's in Amsterdam voor alle inwoners van de stad veilig zijn.