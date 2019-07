Toch overlevenden van brand op Russische onderzeeër

Bij een brand op een Russische onderzeeër in het Noordpoolgebied zijn niet alle opvarenden omgekomen. Gisteren zei het ministerie van Defensie al dat veertien militairen waren gesneuveld en vandaag werd duidelijk dat er ook overlevenden zijn. Maar hoeveel dat er zijn, is niet meegedeeld.

De Russische overheid is vanwege de staatsveiligheid ook niet van plan om veel meer details over de brand naar buiten te brengen. Zo is nog onbekend om wat voor duikboot het gaat en wat er precies aan boord is gebeurd.

Wel is duidelijk dat het een speciale onderzeeër is, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek. De bemanning deed maandag dieptemetingen in Russische territoriale wateren in de Barentszzee toen de brand uitbrak.