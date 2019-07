Sigaretten in winkels nog niet overal uit zicht

Sigaretten en tabakswaren verdwijnen later uit het zicht dan gepland. Het uitstalverbod en de handhaving daarvan gaan niet in per 1 januari 2020, maar per 1 juli, schrijft staatssecretaris Blokhuis aan de Kamer. Het besluit is genomen om winkels meer tijd te geven de nieuwe regels te implementeren, schrijft Blokhuis.

De sigaretten in tankstations, tabakswinkeltjes en supermarkten moeten van het kabinet uit het zicht om het roken zoveel mogelijk te ontmoedigen. Supermarkten als Jumbo en Dirk hebben de tabakswaren al uit beeld, Lidl verkoopt ze niet meer.

Eerder werden al Europese maatregelen van kracht; zo kwamen op pakjes sigaretten afschrikwekkende plaatjes en waarschuwingen om roken tegen te gaan.