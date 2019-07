Koninklijke familie Qatar beroofd in Barcelona

Leden van de koninklijke familie van Qatar zijn zaterdag in Barcelona beroofd. Er werd voor zo'n 30.000 euro aan horloges, sieraden en contant geld buitgemaakt. De daders gingen daarbij professioneel te werk. Welke leden van de familie slachtoffer van de overval zijn geworden, is niet duidelijk.

De dieven drongen de hotelkamer binnen op het moment dat de familie niet aanwezig was. Vervolgens braken ze de kluis open met daarin onder meer een horloge ter waarde van tienduizenden euro's en zo'n 6000 euro aan cash.

Camera's uitgeschakeld

De politie vermoedt dat de daders een kopie van de sleutel van de hotelkamer hebben gehad, waardoor ze gemakkelijk binnen konden komen. Het bestuderen van de camerabeelden rondom het hotel leverde niks op: door een 'incident' met de computers stonden de camera's op het moment van de overval uit.

Onderzocht wordt nu hoe de dieven wisten dat de hotelkamer op het moment van de overval leeg was en of ze zelf de camera's onklaar hebben gemaakt. Tot nu toe heeft zich slechts één getuige gemeld die een verdachte man het hotel heeft zien verlaten.

Onveilig

De beroving van de Qatarese koninklijke familie staat niet op zichzelf. De laatste weken waren hotels in Barcelona al vaker doelwit van overvallers. "In het centrum zien we op dit moment een piek in criminaliteit op allerlei gebieden", zegt correspondent Rop Zoutberg. "Er zijn veel berovingen, mede doordat er nu veel toeristen zijn."

De binnenstad wordt volgens Zoutberg bovendien steeds onveiliger. "Oorspronkelijke bewoners trekken er weg en het centrum wordt steeds meer ingenomen door groepen toeristen. Daarnaast zijn er grote problemen door de aanwezigheid van drugsbendes, die panden in de binnenstad kraken en voor veel overlast zorgen."