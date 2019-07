Voor een prikkie gekocht schaakstuk levert bij veiling meer dan 8 ton op

Het schaakstuk dat decennia geleden voor 5 pond in een Schotse antiekwinkel werd gekocht, heeft 735.000 pond (bijna 820.000 euro) opgeleverd. Het speelstuk, dat jarenlang weggestopt lag in een laatje, werd gisteren geveild door het internationaal vermaarde veilinghuis Sotheby's.

De opa van de huidige eigenaar trof het stuk in 1964 aan in een winkel in Edinburgh. Recentelijk legde de eigenaar het beeldje voor aan de taxateur van Sotheby's. Die zag meteen dat het ging om een schildknaap uit het Lewis-spel, vergelijkbaar met moderne loper.

"Dit is een van de meest opwindende herontdekkingen die ik tijdens mijn carrière heb meegemaakt", zegt de taxateur tegen de BBC. "Het was een voorrecht om dit stukje geschiedenis te veilen."