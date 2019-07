Verkeersschool Aalbregt officieel failliet verklaard

Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer is door de rechtbank in Den Haag gisteren officieel failliet verklaard. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank.

Het faillissement hing al in de lucht sinds de rijschool vorige week onverwacht de deuren sloot en daarmee leerlingen en rijinstructeurs dupeerde. Verschillende boze klanten en instructeurs probeerden verhaal te halen bij rijschoolhouder Ferry Aalbregt. Maandag was er in Den Haag een demonstratie van ongeveer honderd mensen die zich gedupeerd voelen door de rijschool.

Bij de politie hebben zich meer dan 200 mensen gemeld die zeggen benadeeld te zijn door de eigenaar van de rijschool. De politie onderzoekt samen met het Openbaar Ministerie of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Na de plotselinge sluiting vorige week werd de rijschoolhouder bedreigd. De politie riep dit weekend mensen op om daarmee te stoppen en het hoofd koel te houden.

De rijschoolhouder deed zaterdag zijn verhaal bij Omroep West. Hij zit sinds vorige week ondergedoken. Volgens hem hebben vieze spelletjes en onwaarheden maar ook eigen fouten tot de problemen geleid.