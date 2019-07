Bijna jaar na diefstal op Mysteryland tientallen mobieltjes teruggegeven

De politie heeft deze en vorige week tientallen mobiele telefoons teruggegeven aan mensen die vorig jaar op het festival Mysteryland waren bestolen. De telefoons werden vrij snel na het festival al gevonden, maar het was lastig alle eigenaren op te sporen.

Tijdens het festival in Haarlemmermeer in augustus vorig jaar werden ruim 250 telefoons gestolen. Een groot deel van de buit werd kort na het evenement tijdens een reguliere controle teruggevonden in een Flixbus, een bus die lange afstanden aflegt. De telefoons waren vermoedelijk onderweg naar het hoofdkwartier van een internationale bende in Spanje.

Dieven ook op Duitse bierfeesten

De telefoons kwamen daar dus nooit aan. De Franse politie heeft de mobieltjes naar het politiebureau in Hoofddorp gestuurd. "Uit onderzoek is gebleken dat een internationale bende uit Colombia diverse festivals afging met als doel mobieltjes te stelen", zegt de politie. De bendeleden bezochten ook Tomorrowland, de huldiging van Frankrijk na het WK voetbal en de Duitse bierfeesten.

Tijdens Mysteryland werden er al twee vrouwen aangehouden voor diefstal van geld en mobieltjes. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Een van hen zit nog altijd vast. Volgend maand moet ze voor de rechter komen, meldt NH Nieuws.

Veel van de mensen die bij het festival in Haarlemmermeer waren bestolen, deden aangifte van diefstal, maar volgens de politie was het alsnog een flinke klus om de telefoons aan iedereen terug te geven. Ook waren er mensen die geen aangifte hadden gedaan. De politie heeft geprobeerd alle eigenaren te achterhalen. "Gelukkig is dat voor een heel groot deel gelukt."