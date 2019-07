Dilemma voor Natuurmonumenten: kappen én toch meer bomen

Sinds de jaren 80 is het heidegebied op de Sallandse Heuvelrug vergroot van 500 hectare naar ruim 1200 hectare. "Dat vonden we heel normaal en iedereen vindt het prachtig. Toeristen komen overal vandaan om hier te genieten van die prachtige vergezichten en bloeiende heide."

Tien jaar geleden nog werd een groot gedeelte van het gebied gekapt. Dat werd overlegd met de bewoners van de streek, maar kritiek op het verdwijnen van de bomen was er toen niet, zegt Schouten "Tijden veranderen, zo ook de mensen en de meningen, daarom willen we nu kijken hoe we het op een andere manier kunnen vormgeven."

Meer diversiteit

De natuur aan zijn lot overlaten, is in ieder geval geen optie. "We hebben in Nederland prachtige eeuwenoude landschappen. Die zijn allemaal ontstaan door menselijk gebruik. Daar zijn we blij mee, dat is ons verleden en onze cultuur en identiteit", zegt Schouten.

"Al die landschappen zouden in tien, twintig jaar veranderen in bos als we daar van af zouden blijven. Dat wil niemand. Iedereen houdt van bomen, maar iedereen houdt ook van die landschappen."

Het voordeel van menselijk ingrijpen is volgens Schouten ook dat er meer plek is voor diversiteit. "Onze bossen zijn vrijwel allemaal aangeplant met bomen van één soort en één leeftijd, een heel monotoon bos dus. Als je af en toe ingrijpt, kunnen er veel meer vogels, planten en insecten leven en help je mee aan divers leefgebied."