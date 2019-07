Honderden gasten feestje Imelda Marcos lopen voedselvergiftiging op

Het feestje ter ere van de 90ste verjaardag van de Filipijnse ex-dictatorvrouw Imelda Marcos is behoorlijk chaotisch afgelopen. Talrijke genodigden belandden in het ziekenhuis, vermoedelijk door een voedselvergiftiging.

Volgens de Filipijnse autoriteiten hadden zeker 244 mensen na afloop van het feest medische behandeling nodig. De feestvierders hadden onder meer last van diarree en duizeligheid en ook zouden velen overgegeven hebben. Er waren zo'n 2500 mensen uitgenodigd voor het verjaardagsfeest van Marcos in Manilla. Volgens haar stafchef heeft ze zelf geen klachten.

De mensen liepen de voedselvergiftiging op na het eten van bedorven kip, ei en rijst bij het ontbijt. De dochter van Imelda Marcos, Imee, riep de overgebleven gasten op solidair te zijn met de zieke gasten: "Laten we goed zorgen voor de mensen die getroffen zijn en ze allemaal een bezoek brengen in het ziekenhuis."

Luxe leven

Imelda Marcos werd bekend als vrouw van dictator Ferdinand Marcos, die van 1965 tot 1986 aan de macht was in de Filipijnen. Wereldwijd baarde ze vooral opzien door haar grote collectie schoenen, juwelen en kunst. Dit kwam haar destijds op veel kritiek te staan, vanwege de armoede in haar land. Ze oefent nog altijd invloed uit op de Filipijnse politiek en onderhoudt warme banden met de huidige president Duterte.

Imelda Marcos werd vorig jaar veroordeeld tot elf jaar cel wegens corruptie, maar in afwachting van het hoger beroep in die zaak is ze op dit moment op vrije voeten.