22-jarige man overleden na steekincident Amsterdam

Een 22-jarige man die gisteren werd neergestoken in Amsterdam, is overleden. Kort na het incident werd een man van 33 aangehouden.

Gisteren even voor 14.00 uur werd de 22-jarige man neergestoken bij Plein '40-'45. Hij raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden. Het is onduidelijk wat er voorafgaand aan het incident is gebeurd. Volgens een getuige was het slachtoffer in zijn buik gestoken. Hij verloor daardoor erg veel bloed, meldt NH Nieuws.

De verdachte mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Vrijdag moet hij voor de rechter komen.

Er wordt onderzoek gedaan. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over wat er gisteren is gebeurd. Zij kunnen zich melden.