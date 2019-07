Topman Chinese Google krijgt fles water over zich heen

Een opmerkelijke actie gisteravond tijdens een congres in Peking. Tijdens een toespraak van Robin Li, de topman achter de Chinese zoekmachine Baidu, stapte een man op het podium en en gooide een flesje water leeg over het hoofd van Li.

"Wat is jouw probleem?", vroeg de geschokte Li aan de watergooier. Om zijn toespraak over kunstmatige intelligentie na een halve minuut te vervolgen met de zin "er zijn veel onverwachte dingen in de ontwikkeling van AI".

De onbekende man stapte zelf het podium af en werd daar opgewacht door beveiligingsmedewerkers. Volgens Chinese media had hij een toegangspas voor het congres. Over zijn motief is nog niets bekend.

Onder druk

Topman Li staat onder druk omdat de zoekmachine sinds de beursgang in 2005 zijn eerste kwartaalverlies leed. Baidu bezat ooit 70 procent van de zoekmachinemarkt in China, maar heeft inmiddels te maken met flinke concurrentie.

Ook kwam Baidu in 2016 negatief in het nieuws door de dood van een 21-jarige kankerpatiƫnt. Via de zoekmachine had hij een ruim 26.000 euro kostende behandeling gevonden die niet effectief bleek te zijn. Vlak voor zijn dood postte hij een verwijt aan het adres van de zoekmachine: "Baidu, we wisten niet hoeveel kwaad het kon".

De dood van de man leidde tot veel verontwaardiging op Chinese internetfora. Baidu werd verweten dat het ziekenhuis op de zoekmachine mocht adverteren zonder dat de betrouwbaarheid van de informatie was gecheckt.

Het moment dat Li het water over zich heen kreeg: