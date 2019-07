Eigenaren appartementen kunnen makkelijker lenen voor laadpaal

Eigenaren van koopappartementen kunnen voortaan gemakkelijker een lening krijgen om laadpunten voor elektrische auto's te plaatsen op de gezamenlijke parkeerplaats van hun wooncomplex. De Vereniging Van Eigenaren (VVE) kan daarvoor aankloppen bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft 2 miljoen euro extra uitgetrokken voor de financiering van laadpalen door VVE's. "Ik wil dat elektrisch rijden steeds aantrekkelijker en betaalbaarder wordt, voor elke automobilist", zegt ze. "Maar dan is het wel zo fijn als je je auto gewoon op je eigen parkeerplaats kunt opladen."

Het Nationaal Energiebespaarfonds stimuleert particuliere woningeigenaren om te verduurzamen. Er is 600 miljoen euro beschikbaar. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB).