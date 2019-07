28 uur vergaderen in Brussel: wie zijn de winnaars en verliezers?

Dachten ze in het Europees Parlement toch even dat zij tot in lengte van jaren de dans zouden leiden in de zoektocht naar een nieuwe Commissie-voorzitter. Iedere partij zou een kopstuk aanwijzen, een spitzenkandidaat, de leider van de grootste partij zou daarna voorzitter worden van de Europese Commissie. Vijf jaar geleden werkte dat: regeringsleiders konden niet om Jean-Claude Juncker heen.

Dat liep dit keer toch even anders. De christen-democraten werden opnieuw de grootste, maar hun 'spits' was de veel te onervaren Manfred Weber. Aardige man, daar is iedereen het over eens, maar zijn cv schoot toch wat tekort. Leuk hoor, twee jaar in het Beierse deelstaatparlement en vijftien jaar in het Europees Parlement, maar kun je dan een heel continent besturen?

De sociaal-democraten zagen de zwakte van Weber en schoven opzichtig hun eigen 'spits' naar voren, Frans Timmermans. Dat zette weer kwaad bloed bij de christen-democraten: waarom zouden de verliezers van de verkiezingen nu de mooiste baan moeten krijgen? En zo was de eenheid die binnen het Europees Parlement nodig was om het spitzenkandidatensysteem overeind te houden, in één klap weg.

De regeringsleiders gingen ermee aan de haal. "Als jullie niet weten wie jullie willen steunen, dan kiezen we zelf wel iemand," zo leek de gedachte. Erg enthousiast waren ze in de Europese Raad toch al niet over het model met spitzenkandidaten. Kleine kans dat dat over vijf jaar weer terugkomt.