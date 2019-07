Openbaar vervoer Den Haag groot deel van ochtend plat door staking

In Den Haag rijden deze ochtend van 06.00 tot 10.00 uur geen trams en bussen vanwege een staking van ov-personeel. Werknemers van stadsvervoerbedrijf HTM leggen het werk neer uit protest tegen het uitblijven van een akkoord over betere arbeidsvoorwaarden.

Ze willen onder meer loonsverhoging en verlaging van de werkdruk.

In eerste instantie wilde HTM de dienstregeling zoveel mogelijk overeind houden tijdens de staking, maar dat bleek volgens het bedrijf toch geen optie.

Treinen rijden wel

"Het is ontzettend vervelend dat onze reizigers opnieuw de dupe zijn, maar we vinden het simpelweg niet verantwoord", aldus de directie van HTM. Op 28 mei lag het ov in Den Haag ook al stil. Toen vanwege een landelijke ov-staking.

Tijdens de staking rijden er wel gewoon treinen. Ook de RandstadRail van Den Haag Centraal naar Rotterdam rijdt. De trein stopt alleen niet op de andere stations binnen de regio Den Haag.

HTM verwacht dat de trams en bussen rond 11.30 uur weer volgens de dienstregeling zullen rijden.