Ruim 200 gemeenten verbieden drugsgebruik op straat ondanks Opiumwet

Hoewel gemeenten dus geen jacht lijken te maken op blowende jeugd, is het totaalverbod wel degelijk een probleem, vinden hoogleraren Jon Schilder en Jan Brouwer, experts op het gebied van het Nederlandse drugsbeleid. Ze stellen in gesprek met de NOS dat de gemeenten zich met het algehele verbod bewust niet aan de Nederlandse wet houden. In de Opiumwet is volgens hen met opzet het gebruik van drugs niet verboden.

"Gemeenten doorkruisen met een gebruiksverbod de landelijk geldende Opiumwet waarin het gebruik van drugs heel bewust niet strafbaar is gesteld", zegt Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Schilder, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vult aan: "De vrijheid om drugs in de publieke ruimte te gebruiken die de wetgever voor ogen had, wordt nu door gemeenten expliciet om zeep geholpen."

Boete zal standhouden

Hoewel het verbod volgens Brouwer en Schilder ingaat tegen de Opiumwet, zal het waarschijnlijk standhouden in de rechtszaal. Dit is omdat gemeenten het verbod motiveren met het argument dat zij de overlast beperken. "Of dat argument van overlast reëel is, kan worden betwist", zegt Brouwer. "Veroorzaakt het roken van een joint in de publieke ruimte nu meer overlast dan het roken van een sigaret?"

Schilder: "Een boete zal desondanks waarschijnlijk overeind blijven als iemand er een zaak van maakt. Maar het blijft staan dat het absoluut niet wenselijk dat 'lagere overheden' iets strafbaar stellen wat de hogere wet nu juist niet strafbaar wilde stellen."