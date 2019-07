Voormalig Chrysler-baas en Mustang-visionair Lee Iacocca (94) overleden

Voormalig baas van autobedrijf Chrysler, Lee Iacocca, is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij was in de jaren 60 een van de visionairs achter de beroemde Ford Mustang.

Iacocca ging in 1946 aan de slag bij Ford en maakte snel carrière. Hij vervulde meerdere functies in de top van het bedrijf tot zijn ontslag in 1978.

Een Ford Mustang uit 1964: