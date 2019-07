Amerikaanse Navy Seal vrijgesproken van moord op IS-gevangene

De omstreden Amerikaanse elitemilitair Edward Gallagher is door de militaire rechtbank vrijgesproken van het vermoorden van een minderjarige IS-gevangene in Irak.

Gallagher werd beschuldigd van verschillende oorlogsmisdaden. Hij werd door de krijgsraad van bijna alle aanklachten vrijgesproken. Tijdens zijn proces veranderden getuigen hun verklaring.

Gallagher zou in 2017 een gewonde IS-strijder hebben gedood. Die was gevangen genomen bij de strijd in de Iraakse stad Mosul. Aanklagers zeggen dat hij de tiener eerst behandelde, maar vervolgens zijn mes trok en hem in de nek stak. Gallagher werd door de jury schuldig bevonden aan één aanklacht: het poseren op foto's met het lijk van de IS-strijder.

Intimidaties

De commandant werd afgelopen voorjaar door zijn eigen peloton aangegeven. Verschillende Navy Seals meldden dat hun leider op ongewapende burgers had geschoten en de gevangen IS-strijder had gedood. Gallagher zou verschillende collega's geïntimideerd hebben. Hij zou ze vermoorden wanneer ze hem aan zouden geven, meldt The New York Times.

De zaak van de militair kreeg veel aandacht in de Verenigde Staten, mede door president Trump. Hij twitterde in maart dat hij de commandant gratie zou verlenen wanneer hij schuldig werd bevonden.

Meineed

Lange tijd leek het erop dat Gallagher schuldig bevonden zou worden. Tot een belangrijke getuige plots zijn verhaal veranderde. Toen hij immuniteit had gekregen, en dus niet meer vervolgd kon worden, zei hij plots dat zijn commandant onschuldig was.

Corey Scott verklaarde dat Gallagher de IS-strijder wel had neergestoken, maar hem niet had vermoord. Scott zou de buis waar de gevangene door ademde zélf hebben afgedekt. De marine overweegt nu om hem aan te klagen voor meineed.

Er was weinig fysiek bewijs en de zaak werd opgehangen aan getuigen. Volgens de advocaten van de elitemilitair werd er tegen hem getuigd omdat ondergeschikten ontevreden waren over zijn manier van werken. Gallagher heeft altijd zijn onschuld volgehouden.