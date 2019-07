Veel doden bij luchtaanval op detentiecentrum voor migranten in Libië

Bij een luchtaanval op een detentiecentrum voor migranten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker veertig doden gevallen. Volgens de autoriteiten zijn tachtig mensen gewond geraakt.

Het detentiecentrum ligt in de oostelijke buitenwijk Tajoura. In de wijk zijn meerdere strijdkrachten actief die gelieerd zijn aan de internationaal erkende Libische regering. Zij zijn al maanden in een strijd verwikkeld met krijgsheer Khalifa Haftar en zijn Libische Nationale Leger (LNA), dat Tripoli wil veroveren. Het LNA heeft grote delen van het land al in handen.

Het LNA had maandag aangekondigd luchtaanvallen op Tripoli te zullen uitvoeren. De organisatie ontkent echter dat het verantwoordelijk is voor de luchtaanval op het detentiecentrum. Volgens het LNA zitten de strijdgroepen die samenwerken met de regering erachter.

Migratie naar Europa

Libië is het belangrijkste vertrekpunt voor migranten uit Afrika en het Midden-Oosten die met de boot de oversteek naar Europa wagen. Velen worden onderschept door de Libische kustwacht, met steun van de Europese Unie.

Duizenden worden opgevangen in detentiecentra in Libië, volgens mensenrechtenorganisaties vaak in erbarmelijke omstandigheden.