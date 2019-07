Leger des Heils betaalde misbruikslachtoffers

Het Leger des Heils heeft slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie een schadevergoeding betaald, blijkt uit onderzoek van Trouw. Er is vorig jaar een schikking getroffen met drie slachtoffers van kindermisbruik en volgens de krant zijn zij niet de enigen.

Het misbruik vond plaats in de jaren 70. In twee van de drie gevallen ging het om misbruik door Leger-officieren. Dat was bij meerdere vertegenwoordigers van de organisatie bekend, maar er werd niet ingegrepen.

"Er is indertijd niet goed geluisterd en gezocht naar passende oplossingen, zoals het stoppen van het misbruik en het aanbieden van juiste begeleiding of behandeling aan de slachtoffers", laat het Leger weten aan Trouw.

De officieren werden overgeplaatst naar een andere kerk. Het is niet duidelijk of het misbruik daarvoor de reden was. Een van de twee werd later "om onduidelijke redenen" ontslagen, de ander meldde zich ziek en stopte daarna.

30.000 euro

De slachtoffers hebben gezamenlijk 30.000 euro ontvangen. Een van de slachtoffers kreeg met 2500 euro veel minder dan de andere twee en doet in Trouw zijn beklag. Hij stapte vorig jaar met zijn zus, ook misbruikslachtoffer, naar de leiding van het Leger des Heils. "Ik wilde het zwijgen doorbreken." Volgens de organisatie is de zaak op een "zorgvuldige en professionele" wijze afgehandeld.

Het Leger zegt dat er "vanuit het verleden nog enkele gevallen bekend zijn" aan wie een schadevergoeding is betaald. De organisatie wil niet zeggen om hoeveel slachtoffers het gaat.

Het Leger heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven ingeschakeld zodat een onafhankelijke instantie de gevallen kan beoordelen.