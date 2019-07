Fotograaf Erwin Olaf geridderd op zijn zestigste verjaardag

Fotograaf Erwin Olaf is op zijn zestigste verjaardag koninklijk onderscheiden. Hij mag zich Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Olaf kreeg de onderscheiding van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor "zijn toonaangevende foto's en zijn inzet voor de LHBTIQ+-gemeenschap".

Volgens de gemeente is hij in zijn bijna veertigjarige carrière uitgegroeid tot een wereldberoemde fotograaf. "Met zijn uitgesproken, persoonlijke en spraakmakende stijl én onderwerpskeuze heeft hij de Nederlandse fotografie bekendgemaakt bij een breed publiek. Erwin Olaf komt op voor de belangen van de LHBTIQ+-gemeenschap en bestrijdt discriminatie vanwege seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Dat doet hij in zijn werk als fotograaf en belangeloos voor organisaties zoals Human Rights Watch."

De fotograaf werd met de onderscheiding verrast bij de officiële opening van zijn tentoonstelling 12x Erwin Olaf in het Rijksmuseum. De expositie laat de inspiratiebronnen van de fotograaf uit de collectie van het Amsterdamse museum zien naast zijn eigen werk.