Bodycams en legitimatieplicht in strijd tegen overlast in zwembad

Ook problemen bij andere baden

Het zwembad in Koewacht is niet het enige dat te maken heeft met overlast door jongeren. Zaterdag werd zwembad De Fakkel in Ridderkerk nog ontruimd na vechtpartijen tussen groepen jongeren. Bezoekers zeggen tegen RTV Rijnmond dat er geregeld ongeregeldheden zijn. De directie van het bad is in gesprek met de burgemeester over een oplossing.

Ook bij zwembad de Waterman in Wateringen werd dit weekend de politie ingeschakeld. Het zwembad liet zaterdagmiddag geen mensen meer toe omdat het te druk was. Jongeren gingen toen via een sloot aan de achterkant alsnog het terrein op, schrijft Omroep West. Uiteindelijk werd op advies van de politie het zwembad ontruimd. Het bad zet voortaan extra beveiligers in.