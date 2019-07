Nederlander nieuwe financieel topman Air France

De Nederlander Steven Zaat wordt de nieuwe financieel topman bij Air France. Hij volgt Marc Verspyck op, die na zes jaar vertrekt als cfo bij het zusterbedrijf van KLM.

Het is de eerste keer dat een Nederlander zo'n hoge functie krijgt bij de Franse luchtvaartmaatschappij. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos geeft de keuze aan dat topman Benjamin Smith van moederbedrijf Air France-KLM de plooien weer glad wil strijken in zijn concern en duidelijk wil maken dat er vernieuwing komt.

Eerder dit jaar liepen de spanningen tussen de Nederlandse en Franse tak van Air France-KLM op. KLM was bang dat bestuursvoorzitter Pieter Elbers zou worden vervangen. Bij Air France was onvrede toen bleek dat de Nederland onaangekondigd een belang had genomen in Air France-KLM, om rechtstreeks invloed te kunnen uitoefenen op ontwikkelingen binnen het bedrijf.

La Tribune schrijft dat de benoeming ongetwijfeld de tongen los zal maken. Volgens de financiële krant is de stap mogelijk bedoeld als gebaar naar de Nederlanders, maar kan het ook gezien worden als een poging van Air France-KLM om een steviger greep te krijgen op de financiën van zijn Franse dochter.