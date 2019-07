Van Ethiopië naar de bloemist om de hoek: zijn jouw rozen wel 'eerlijk'?

Nederland mag dan bloemenland nummer één zijn, een bosje rozen bij de bloemist komt nog maar zelden uit eigen land. Dagelijks gaan vliegtuigen op en neer naar Afrika om bloemen op te halen. Rozen, maar ook geraniums en, ja, Afrikaantjes. Dat die soms onder barre omstandigheden worden gekweekt is minder bekend. Een convenant met de sector moet helpen dat te verbeteren.

"Al die vliegtuigen die je hier door de lucht ziet schieten, dat zijn niet allemaal toeristen die naar de olifanten komen kijken", zegt correspondent Koert Lindijer vanuit Nairobi. "Ze zitten vaak ook vol bloemen."

De rozenteelt bestaat in Kenia al tientallen jaren. Evenals de misstanden: extreem lage lonen, gevaarlijke pesticiden en slechte behuizing voor de werknemers. "Twintig jaar geleden werd daar al over geschreven. Mede daardoor zijn ze minder gif gaan gebruiken." Ook het gebruik van schaars water is een probleem.

In drie dagen van kas naar winkel

In buurland Ethiopië bestaat de bloemensector nog niet zo lang. Die heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en Nederlandse tuinders spelen daarbij een belangrijke rol. Frank Ammerlaan van AQ Roses kweekt er rozen die via Nederland de hele wereld over gaan.

"Binnen drie dagen nadat ze hier bij ons de kassen hebben verlaten, staan ze in Nederland in de winkel", vertelt hij vanuit het stadje Ziway in hartje Ethiopië. Ammerlaan vertrok zo'n vijftien jaar geleden uit Nederland omdat de kosten voor de teelt te hoog werden en hij de concurrentie nauwelijks meer aankon.