OM in hoger beroep tegen vrijspraak bedreiging Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de 61-jarige verdachte Dirk J. De rechtbank sprak de verdachte vrij van bedreiging van Geert Wilders, het OM had vier jaar cel geƫist.

Bij een flyeractie op 9 maart in Heerlen stond J. met zijn fiets langs de route waar Wilders langs zou komen. Hij zou tegen een agent gezegd hebben: "Ik kom voor dat varken, Wilders. Ik heb een bijl in mijn fietstas. Daar sla ik hem zijn kop mee in." J. had ook daadwerkelijk een bijl en stanleymessen in zijn fietstassen zitten, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. De bedreiging was volgens de woordvoerder hierdoor serieus genoeg.

Tegenover de rechter zei J. dat het om een misplaatste grap ging. De rechter ging daarin mee, omdat J. ten eerste fan is van Wilders en daarnaast een verstandelijke beperking heeft. Wilders reageerde woedend op de vrijspraak. "De rechterlijke macht is gestoord in dit land", twitterde hij.