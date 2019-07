Militair opgepakt voor drugssmokkel op Curaçao

De marechaussee heeft een Limburgse militair gearresteerd voor drugssmokkel. De 33-jarige man wordt ervan verdacht dat hij cocaïne smokkelde van Curaçao naar Nederland.

De marechaussee was de militair op het spoor gekomen na een onderzoek naar mogelijke drugssmokkel via de militaire logistieke lijnen.

Vorige week vrijdag werd een partij cocaïne ontdekt op marinebasis Parera op Curaçao. De drugs lagen in een container die klaarstond om naar Nederland te worden vervoerd. Een dag later is de militair uit de gemeente Peel en Maas aangehouden. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.