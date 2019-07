Kamer: minister moet stoppen met 'politieke sturing' Nederlandse geschiedenis

De minister had historicus Kennedy al in een brief gevraagd naar de "schaduwkanten" van de Nederlandse geschiedenis te kijken. Van de Tweede Kamer moet ze die zin nu schrappen in de definitieve opdracht aan de commissie. Het is de bedoeling dat de commissie in het voorjaar van 2020 klaar is.

Oppassen

Vorig maand kwam er van verschillende kanten al kritiek op de bemoeienis van de D66-onderwijsminister. Samensteller Frits van Oostrom van de eerste Canon van Nederland zei al dat de politiek zich buiten de discussie over de inhoud van de Canon moet houden. "Geschiedenis is nooit helemaal waardevrij", erkent Van Oostrom. Een volledige objectieve Canon waar nooit ophef over zal zijn, is dus onmogelijk. "Het is een kwestie van dosering. Je moet oppassen dat je niet de geschiedenis gaat herdefiniƫren naar de normen en waarden van deze tijd."