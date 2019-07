Franse Michael Jackson-fanclubs klagen Leaving Neverland-hoofdpersonen aan

Drie Michael Jackson-fanclubs uit Frankrijk klagen de hoofdpersonen uit de documentaire Leaving Neverland aan. James Safechuck en Wade Robson, die Jackson beschuldigen van kindermisbruik, zouden het popicoon zwartmaken. Per fanclub eisen ze een symbolische schadevergoeding van een euro. Donderdag is de eerste hoorzitting.

In Frankrijk is het strafbaar om een overleden persoon zwart te maken. Emmanuel Ludot de advocaat van de clubs noemt de beschuldigingen van de twee hoofdpersonen buitengewoon ernstig en spreekt van "onvervalst lynchen".

De Fransman Ludot wist eerder met succes erkenning te krijgen voor vijf fans die zeiden dat ze emotionele schade hebben opgelopen door de dood van de King of Pop in 2009.

De vier uur durende documentaire Leaving Neverland gaat over het persoonlijke verhaal van Safechuck en Robson. Ze beschuldigen in de film Jackson van kindermisbruik. In de hele wereld was er veel ophef over de documentaire, fans protesteerden tegen de film en Jacksons nabestaanden probeerden hem tegen te houden.