Artsen in Rome waarschuwen voor gezondheidsgevaren vuilnis

In Rome slaan artsen alarm vanwege de gezondheidsrisico's die zijn ontstaan door de enorme hoeveelheid afval in de stad. Centrale wegen, pleinen in het centrum en ook straten rondom het Vaticaan liggen vol met vuilnis.

Prullenbakken zitten stampvol, veel zijn er niet eens meer zichtbaar onder de enorme berg vuilnis die eromheen ligt opgestapeld. Bewoners klagen over de stank, die wordt verergerd door de hittegolf die de stad teistert.

"Het is een drama", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "Ook voor mijn deur liggen bergen afval. Er komen ratten op af en meeuwen trekken de zakken open."

Ongedierte, zwerfhonden en -katten wroeten door de vuilnis, urineren erop en verspreiden zo infecties, waarschuwt medisch onderzoeker Roberto Volpe, aangesloten bij de grootste nationale onderzoeksraad (the National Research Council). "Het grootste risico lopen we als we de vuilnis buiten zetten en weggooien. Dan kun je een besmetting oplopen en mee naar huis nemen. Daarom is het belangrijk om je handen goed te wassen".