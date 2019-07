Tien jaar cel voor man die zijn vriendin doodde in Hilversum

Een 25-jarige man uit Rotterdam heeft tien jaar cel gekregen voor het doden van zijn vriendin. Het naakte lichaam van de jonge vouw werd vorig jaar zomer aangetroffen in haar woning in Hilversum.

Het OM had 18 jaar geëist. De straf is lager omdat de rechtbank het niet bewezen acht dat hij een vooropgezet plan had om zijn vriendin te doden.

Kelvin M. en de vrouw uit Maastricht hadden een prille relatie, schrijft NH Nieuws. Volgens M. stormde zij boos met een mes op hem af terwijl hij onder de douche stond. Hij zegt uit zelfverdediging het mes hebben afgepakt en haar 27 keer hebben gestoken.

Daarna probeerde hij zelfmoord te plegen door op de A27 voor een auto te lopen. Hij was op dat moment onder invloed van drugs en alcohol.

De rechter gelooft niet dat M. handelde uit zelfverdediging. Volgens de rechtbank is het niet aannemelijk dat de vrouw ineens vanuit het niets boos op hem werd. Bovendien wilde M. op veel vragen geen antwoord geven.